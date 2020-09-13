شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد تكشف مكاسب إنشاء منطقة استثمارية فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد، إن هناك أهمية كبرى لإنشاء منطقة استثمارية فى 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن هذا القرار له 3 أبعاد على رأسها أهمية أن يكون هناك مشروعات يتم إنشاؤها فى المنطقة الاستثمارية وتضم مجموعة مستثمرين مصريين وآخرين أجانب.

وأضافت فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المنطقة الاستثمارية تدعم عمليات التشغيل ودعم عمليات التصدير، لافتة إلى أن المستثمر الذى يأتى للمنطقة الاستثمارية يأخذ حوافز جمركية نظير أن يدخل المواد الأولية فى عملية التصنيع ويأخذ نسبة من المكون المحلى ويتم تصدر نسبة من الإنتاج خارج مصر.

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وأوضحت، أن أبرز أهداف المنطقة الاستثمارية هو تشجيع الاستثمار بجانب توظيف عدد من المصريين في هذه الشركات، ودعم التصدير واستخدام مكون محلى في عملية الإنتاج، موضحة أنه لابد من جهة حكومية مسؤولية عن الاستثمار في مصر لتوفير كافة المعلومات للمستثمرين وتسهيل دوره فى إقامة استثمار فى مصر، بجانب الإسراع من عمليات التطوير والإنشاء.

وفى وقت سابق ترأس المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية «IDG» إى سكوير بحضور شادي ويليام، العضو المنتدب للشركة، وناقش الجانبان التعاون لإنشاء مركز تدريب مهني ونقل التكنولوجيا داخل المنطقة الاستثمارية.

ووافق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على 22 مشروعا جديدا داخل المنطقة الاستثمارية بإجمالي رؤوس أموال تتعدي 600 مليون جنيه، ووجه المستشار محمد عبد الوهاب المكتب التنفيذي للمنطقة بسرعة تنفيذ الاجراءات اللازمة لبدء مزاولة النشاط للمشروعات الموافق عليها.