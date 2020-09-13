شكرا لقرائتكم خبر عن 136مليون و888 ألف جنيه رسوم جمركية بـ "الأدبية" فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله مدير مجمع الوارد خلال شهر أغسطس 2020 عن 375 شهادة جمركية بجميع الأنظمة الجمركية ، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وسيارات وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 13 مليون و 687 ألف و 316 جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 123 مليون و 200 ألف 928 جنيه، كما قامت إدارة الصادر بتصدير مشمول عدد 55 شهادة بجميع الأنظمة الجمركية خلال نفس الفترة ، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر أغسطس 2020 حوالى 136 مليون و 888 الف و 245 جنيه .