136مليون و888 ألف جنيه رسوم جمركية بـ "الأدبية" فى أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله مدير مجمع الوارد خلال شهر أغسطس 2020 عن 375 شهادة جمركية بجميع الأنظمة الجمركية ، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وسيارات وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 13 مليون و 687 ألف و 316 جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 123 مليون و 200 ألف 928 جنيه، كما قامت إدارة الصادر بتصدير مشمول عدد 55 شهادة بجميع الأنظمة الجمركية خلال نفس الفترة ، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر أغسطس 2020 حوالى 136 مليون و 888 الف و 245 جنيه .
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