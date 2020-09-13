أخبار البورصة اليوم الأحد 13-9-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 13-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.822 مليار جنيه.





إيقاف تداول 23 شركة

البورصة تربح 567 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 567 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.389 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 366.8 مليون ورقة مالية بقيمة 949.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.7%، والعرب على 5.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 14.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 14.7 مليون جنيه، 42.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4237 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 975 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

الحديد والصلب

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن نتائجها المالية خلال العام المالي 2019-2020، حيث حققت خسائر بلغت 887.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له، بنسبة انخفاض 41%، وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، سيدي كرير للبتروكيماويات، 3000 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 73.5 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 2000 سهم، 80 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، الأهرام للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 4000 سهم، 15 سهم، 1000 سهم، 500 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي عبور لاند للصناعات الغذائية، بالم هيلز، مليون سهم، 1.45 مليون سهم.