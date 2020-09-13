شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: 1.7 مليار بالغ بالعالم لا يمتلكون حسابا بنكيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن الاتحاد الدولى للاتصالات أشار إلى أن الخدمات البنكية الرقمية تساعد على توسعة قاعدة الأفراد ذوى الحسابات البنكية والذى يُعتبر أداة من أدوات الشمول المالى والذى بدوره يصب فى الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ألا وهو "القضاء على الفقر".

ومن الجدير بالذكر، أن المنظمة أوضحت أن 1.7 مليار فرد من البالغين حول العالم لا يمتلكون حسابًا بنكيًا فى حين أن بينهم 1.1 يمتلكون هاتف محمول. ويساهم الشمول المالى فى مساعدة الأفراد على الادخار.

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وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول فى مستوى التعليم 2020.

وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020