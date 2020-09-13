شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث وزارة البترول " نتوسع فى تطبيق التكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تتوسع تكنولوجيًا في قطاع البترول؛ لتعظيم الاستفادة من الخطوط والمنتجات البترولية ، مضيفا فى مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الأحد، أن مشروع خط (السخنة -التبين) الجديد لنقل المنتجات البترولية يهدف للمرة الأولى نقل المنتجات البترولية مباشرة إلى محافظات الصعيد.

وأوضح عبد العزيز ، أن نقل المنتجات البترولية من خطوط الأنابيب أكثر أمانًا من النقل بالناقلات عبر الطرق، قائلًا إن استخدام الخطوط يقلل الحوادث التي تحدث، نتيجة الظروف الطارئة ، لافتا إلى أن الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في الخطوط ترفع من كفاءتها، متابعًا: «باستخدام التكنولوجيا الجديدة تمكن السيطرة على الخام أو المنتجات البترولية في الخط، وإجراء مناورة والكشف على أى تعديات .

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وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، فى تصريح سابق ، إن مشروع خط (السخنة -التبين) الجديد لنقل المنتجات البترولية -والذي أنشئ بطول 115 كم وبتكلفة 920 مليون جنيه- هو أحد أهم المشروعات الجديدة التي تم إنشاؤها للتوسع في شبكة خطوط نقل المنتجات البترولية، بهدف نقل إمداداتها من منطقة السخنة إلى محافظات الصعيد مباشرة لأول مرة، بالإضافة إلى تغذية مناطق الاستهلاك بالقاهرة الكبرى.

وأوضح الملا في تصريح اليوم الأحد، خلال الجولة الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية بمنطقة السخنة- أن المشروع يمثل نقطة مهمة من نقاط الربط والتكامل بين كافة عناصر منظومة تداول ونقل المنتجات البترولية، حيث يربط الموانئ البترولية الحديثة بمنطقة السخنة بخطوط الشبكة القومية لنقل وتداول المنتجات البترولية.