شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لجميع المناطق فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الأحد، أن العراق خفض سعر البيع الرسمى لخام البصرة الخفيف فى أكتوبر تشرين الأول للشحنات المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.
وحددت الشركة سعر البيع الرسمى لخام البصرة الخفيف لآسيا عند 30 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار عمان دبى المعروضة، انخفاضا من علاوة 1.5 دولار للبرميل فى سبتمبر أيلول.
وخفضت الأسعار للولايات المتحدة، حيث حددت سعر خام البصرة الخفيف عند 40 سنتا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت وخفضت سعر البيع الرسمى لأوروبا أيضا وحددته بخصم 0.70 دولار للبرميل عن سعر برنت المؤرخ.
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