شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تؤكد عدم وجود نية لزيادة الضرائب فى مصر على الأمد الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بالمكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن وزير المالية أعلن في أكثر من لقاء أنه لا توجد نية لزيادة الضرائب في مصر على الأجل الطويل، مشددا أن لدينا استقرار في السياسات الضريبية. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن استقرار الضرائب يشجع على الاستثمار ويجذب المستثمرين، مضيفا أن الموظف كان لديه إعفاء شخصى 7 آلاف جنيه، ولكن زادت إلى 9 آلاف جنيه، أي معفى تماما من الضريبة على الدخل.

وأشار رئيس الإدارة المركزية بالمكتب الفني لمصلحة الضرائب، إلى أن ما أشيع حول زيادة الضرائب "ملفق ليس له أساس من الصحة".

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وكان سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، قال إن مصلحة الضرائب تشهد تطويرا كبيرا الهدف منه تحقيق العدالة الضريبية وعدم تهرب أحد ضريبيا ويتساوى الجميع في القانون وأدخل الممولين غير المسجلين إلى المنظومة الضريبية والتوسع أفقى وليس رأسيا.

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية: ولا تغيير في السياسة الضريبية ولا زيادة في أسعار الضريبة والسياسة الضريبية مستقرة، ثابتة ولا توجد زيادة في الأسعار وإضافة بعض الأنشطة والبنود، نحن لا نفرض ضريبة جديدة ولكن نوسع للقاعدة الضريبية الممول الذى من المفترض أن يسجل ضريبيا لابد أن يدفع الضريبة.

وتابع: الهدف الآخر ألا نفرض ضريبة جذافية وأن تؤخذ الضرائب عن طريق الإقرار الضريبى، والفاتورة الإلكترونية تم تطبيقها على عدة شركات وسيتم تعميمها على كافة الممولين وأن لا يصبح هناك مكانا للتقدير لكى أخذ حق الدولة دون اللجوء إلى النزاعات الضريبة أو القضاء، التعاملات الإلكترونية والإقرارات كانت العام الماضى كانت إلكترونية واعتبارا من يناير 2021 سيقدم الجميع الإقرارات إلكترونيا ولن يكون هناك طوابير أو تعامل مع الموظف.