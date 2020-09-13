شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأحد 13 - 9 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 13 - 9 - 2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبزرها 32 شركة روسية تعلن رغبتها فى إقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر، فودافون العالمية: ما زلنا فى مرحلة التفاوض مع stc لبيع حصتنا بمصر، المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه.

32 شركة روسية تعلن رغبتها فى إقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه جاري الإعداد لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة الوزراية المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الروسية موسكو خلال شهر نوفمبر المقبل برئاسة وزيرى التجارة بالبلدين، مشيرةً إلى أن اللجنة تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وبصفة خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.

فودافون العالمية: ما زلنا فى مرحلة التفاوض مع stcلبيع حصتنا بمصر

‎أعلنت فودافون العالمية عن الانتهاء من كافة إجراءات وخطوات الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالبيع المحتمل لحصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الإتصالات السعودية STC.

وبرغم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين، لا تزال فودافون العالمية في مرحلة تفاوض ومباحثات مع stc لإتمام الصفقة في المستقبل القريب.

وتتطلع فودافون العالمية الآن إلى شركة stc والشركة المصرية للاتصالات لإيجاد اتفاق مناسب لإتمام الصفقة.

قالت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) في وقت سابق، بشأن تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة فودافون (فودافون) وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، تعلن شركة الاتصالات السعودية عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية، كما تم التفاهم بين stc ومجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 18مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.431%، فيما بلغ أعلى عائد 13.491%، وسجل أقل عائد 13.2%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.587%، في حين سجل أعلى عائد 13.431%، وأقل عائد 13.301%.

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لاجارد تحث حكومات منطقة اليورو على الإنفاق بسخاء أثناء التعافى

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد، إن على حكومات منطقة اليورو مواصلة الإنفاق بسخاء للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة ومن أجل تعزيز الثقة بينما تتعافى المنطقة من ركود اقتصادي غير مسبوق.

وقالت في كلمة "الثقة في القطاع الخاص تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة في السياسات المالية".

وتابعت "استمرار سياسة التوسع المالي ضروري لتجنب فقد مفرط للوظائف ولدعم دخل الأُسر إلى أن يقوى التعافي الاقتصادي".

هيئة الاستثمار توافق على 22مشروعا للمنطقة الاستثمارية «IDG»إي سكوير بـ6 أكتوبر

ترأس المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية «IDG» إي سكوير بحضور شادي ويليام، العضو المنتدب للشركة، وناقش الجانبان التعاون لإنشاء مركز تدريب مهني ونقل التكنولوجيا داخل المنطقة الاستثمارية.

ووافق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على 22 مشروعا جديدا داخل المنطقة الاستثمارية بإجمالي رؤوس أموال تتعدي 600 مليون جنيه، ووجه المستشار محمد عبد الوهاب المكتب التنفيذي للمنطقة بسرعة تنفيذ الاجراءات اللازمة لبدء مزاولة النشاط للمشروعات الموافق عليها.

وقال العضو المنتدب للشركة إن المجموعة استطاعت تقديم خدماتها من الدعم اللوجستي والترفيق وتخصيص الأراضي لحوالي 140 مستثمرا، ثلثهم من الأجانب، بفضل مناخ الاستثمار الجيد الذى تتمتع به مصر، حيث تقوم الشركة بالإدارة والتطوير الصناعي لمساحة 22 كيلو مترا مربعا بمدن السادس من أكتوبر والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد.

%6.6خسائر أسبوعية لعقود برنت و6.1%للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط الخام أول خسارة أسبوعية متتالية لها منذ الأسبوع المنتهي في 19أبريل الماضي وذلك مع نهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة أول أمس الجمعة، حيث إنخفضت أنشطة عقود خام القياس العالمي برنت تسليم شهر نوفمبر 2020 بمقدار 6.6%مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي كنا إنخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أكتوبر6.1%.

وأنهي خام القياس العالمي برنت الجلسة أول أمس الجمعة، عند 39.83دولار للبرميل منخفضا بمقدار 23 سنتا أو ما يوازي 0.6%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37.33 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 3 سنتات أو ما يوازي 0.2%.

وتأثرت أسعار النفط الخام بشكل سلبي بتوقعات المستثمرين استمرار تخمة فى المعروض العالمى، إذا زاد ضعف الطلب فى ظل تنامى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وايضا بدء تعافي إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام عقب التراجع القياسي الذي شهده بسبب الإعصار لارا.