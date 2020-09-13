شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأسمنت الأبيض تُوصي بتوزيع 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت الأبيض السعودي بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 90 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.75 ريال للسهم، وبما يُعادل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.
وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 20 سبتمبر الجاري، على أن يتم التوزيع في 4 أكتوبر المُقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 121.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى إرتفاع المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والادارية ومصاريف التمويل رغم ارتفاع مخصصات الزكاة خلال الفترة.
وارتفعت المبيعات إلى 298.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 266.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.
يُذكر أنه قد تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الإسمنت الأبيض السعودي في السوق الموازية - نمو، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر 2020.
ويبلغ رأسمال شركة الأسمنت الأبيض الحالي 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.
وتأسست شركة الأسمنت الأبيض عام 1997 في الرياض برأسمال 300 مليون ريال كانت آنذاك مقسمة على 3 ملايين سهم بواقع 100 ريال لكل سهم.
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