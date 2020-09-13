شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "المصرية للاتصالات" بنسبة 5.85% بعد عدم إتمام صفقة فودافون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهم الشركة المصرية للاتصالات، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بنسبة 5.85% ليغلق عند مستوى 12.240 جنيه، وسجل السهم ثاني أعلى قيمة تداول بين أسهم المؤشر الرئيسي وبلغت 49.997 مليون جينه بحجم تداول بلغ 4.1 مليون سهم عبر تنفيذ 997 صفقة، جاء ذلك بعد إعلان شركة فودافون العالمية، صباح اليوم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها مع شركة STC، ولا تزال فودافون العالمية في مرحلة تفاوض ومباحثات مع STC لإتمام الصفقة في المستقبل القريب.

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ومن جانبها، أصدرت الشركة المصرية للاتصالات، بياناً أوضحت فيه موقفها من المفاوضات بين شركة اتصالات السعودية STC، لشراء حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، وأكدت الشركة، أنها لم تتلق أى عروض من طرفي الصفقة وتؤكد عدم اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين، منوهة إلى أن وجود أي دور للشركة المصرية للاتصالات في مساعدة شركتي فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات لإتمام الصفقة غير واضح ولا أساس له.

كما أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنها لم تحدد المسار النهائي الذي ستتخذه في هذا الشأن والذي قد يعتمد على بنود أي عرض قد يقدم لها في هذا الشأن، مشددة على التزام مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات، طبقا لالتزاماته القانونية، اتخاذ قراراته دائماً بناء على مصلحة الشركة ومساهميها واتباع الخيارات التي تساهم في تعظيم مصالحهم المستقبلية.