شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 1.8 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب في سندات الخزانة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت البورصة المصرية، إن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي شراء في سندات الخزانة الحكومية بلغت 1.771 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وبلغ إجمالي التداول بالبورصة 3.947 مليار جنيه موزعًا بين 949.8 مليون جنيه على الأسهم، و2.997 مليار جنيه للمتعاملين الرئيسيين.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 567 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.389 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 366.8 مليون ورقة مالية بقيمة 949.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.7%، والعرب على 5.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 14.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.28%.

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ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 14.7 مليون جنيه، 42.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4237 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 975 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.