شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أوروبى يؤكد منطقة الـ"يورو" أصبحت غارقة فى النيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن خلال العشرة أشهر الأخيرة أصبحت منطقة الاتحاد الأوروبى "غارقة فى النيران"، على حد وصفه، ودعا بوريل - فى تصريحات نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد، إلى أن يكون هناك "ردًا قويًا وموحدًا" من الدول الأعضاء بالتكتل، مضيفًا "أن كل الأمور أصبحت أكثر سوءًا مما قد توقعت.. وعدة قضايا متسببة فى ذلك من ليبيا إلى بيلاروسيا". كما تطرق بوريل فى حديثة إلى منطقة البلقان، قائلًا "فى حال لم نتمكن من إرساء الاستقرار بالمنطقة، فإنه سيكون من الصعب اعتبارنا قوة جيوسياسية.. لا يوجد شخص آخر سيقوم بذلك سوى الأوروبيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسئول أوروبى يؤكد منطقة الـ"يورو" أصبحت غارقة فى النيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.