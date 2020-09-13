استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 13-9-2020 فى السعودية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب السعودى اليوم الاحد 13-9-2020، حيث ثبت سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند نحو 234.12 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 234.12 ريال بما يعادل 62.41 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 214.61 ريال بما يعادل 57.21 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 204.86 ريال بما يعادل 54.61 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 175.59 ريال بما يعادل 46.81 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 136.57 ريال بما يعادل 36.41 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 117.06 ريال بما يعادل 31.21 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,281 ريال بما يعادل 1,941 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,639 ريال بما يعادل 436.91 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 234,116 ريال بما يعادل 62,415 $

سعر أوقية الذهب عالمياً سجل ارتفاعا بلغت نسبته 27.2% خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2020 ليربح حائزو المعدن النفيس قرابة 413 دولار فى كل أوقية لديهم، وهي قيمة مرتفعة جدا لم يتم يحققها منذ قرابة عقد من الزمان، بحسب الدكتور وديع أنطون.

وتابع، الأسعار ارتفعت في مصر من 680 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة إلي 850 جنيها للجرام الآن، ليكسب حائزو الذهب في مصر 170 جنيها فى الجرام الواحد، بنسبة ارتفاع 26.4% منذ بداية العام الجارى.