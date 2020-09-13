مصدر يكشف السر وراء تعطيل صفقة بيع فودافون مصر إلى STC

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بالمفاوضات بين شركة الاتصالات السعودية STC وشركة فودافون العالمية، لشراء الأولى حصة الثانية بفودافون مصر، عن سبب تعطيل إتمام الصفقة وهو عدم مصارحة فودافون العالمية بضرورة تقديم STC عرض شراء إجباري قبل توقيع مذكرة التفاهم في يناير الماضي، موضحاً أن شركة STC فوجئت بعد توقيع مذكرة التفاهم، بإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة تقديم الشركة عرض شراء إجباري على كامل أسهم شركة فودافون مصر حال استحواذها على حصة فودافون العالمية، وهو أمر أربك حسابات الشركة السعودية، حسبما أفاد المصدر لـ"الخليج 365".
وسبق أن اشترطت هيئة الرقابة المالية، تقديم شركة الاتصالات السعودية، عرض شراء لـ 100% من أسهم فودافون مصر، في حال إتمام صفقة استحواذها على حصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية من الشركة المصرية للاتصالات المالكة لحصة أقلية تبلغ 44.8% من فودافون مصر.
وأرفقت المصرية للاتصالات في بيانها خطابا من الهيئة العامة للرقابة المالية يؤكد خضوع صفقة الاستحواذ المزمعة لأحكام الباب الثاني عشر من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، بما يلزمه الشركة السعودية بتقديم عرض لشراء حصة المصرية للاتصالات إلى جانب حصة مساهمي الأقلية الآخرين البالغة 0.2%.
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