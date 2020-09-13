شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي" تتراجع وحيدة ببورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.2% خاسراً 9.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4510.073 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 499 مليون درهم ليغلق عند مستوى 668.669 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.84% رابحاً 68.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8203.57 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.63% رابحاً 8.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1398.41 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% رابحاً 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 3691.910 نقطة، بعد تراجعها 7 جلسات متتالية.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% رابحاً 68.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8203.57 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.42% رابحاً 48.80 نقطة ليغلق عند مستوى 11721.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 516.1 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.72%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.96%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.94%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.18%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.83%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والإعلام والترفيه بنسبة 2.71%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.40%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية وحيداً بنسبة 0.41%.

وقفز 164 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باتك" بنسبة 10%، ثم سهم " لازوردي" بنسبة 10%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 10%، فيما تراجع 26 سهماً على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 3.07%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 1.47%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 1.40%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 848.5 مليون ريال سعودي

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحاً 3.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2274.38 نقطة، وربح رأس المال السوقي 650 مليون درهم ليغلق عند مستوى 316.30 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 334.7 مليون سهم محققة ما قيمته 244.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4556 صفقة لعدد 34 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الخدمات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.76%، 0.75% على التوالي، ثم قطاع السلع بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 8.10%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.10%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.70%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 44.7 مليون ورقة بقيمة 35.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.79%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 20.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5345.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحاً 18.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.57 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% رابحاً 24.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4340.50 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% رابحاً 30.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4385.53 نقطة.

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وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 479.1 مليون سهم بقيمة 42.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.43%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.57%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.13%، 0.05%، على التوالي.

وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 21.59%، يليه سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 10.61%، ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 9.97%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 27.67% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 15%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.55%.





بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحاً 8.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1398.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 676.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.15%، مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.89%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.58% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.83%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.03%، شركة زين البحرين بنسبة 0.98%.

فيما تراجع سهمي عقارات السيف، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.16%، 0.39%، على التوالي.





بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% رابحاً 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 3691.910 نقطة، بعد تراجعها 7 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 521.1 ألف ريال عبر تنفيذ 232 صفقة لعدد 28 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.44%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.85%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 1.52%، فيما تراجع سهمي "بنك مسقط" و"ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 1.03%، 1.02%، على التوالي، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 138.8 ألف ريال عماني.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% خاسراً 9.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4510.073 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 499 مليون درهم ليغلق عند مستوى 668.669 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 79.9 مليون سهم، بقيمة 294.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1307 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والطاقة بنسبة 0.10%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

وارتفع 26 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5.56%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.31%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 1.72%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة منازل بنسبة 2.78%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.61%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.6%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 74.7 مليون درهم.