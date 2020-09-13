شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أكاديمية لرعاية موهوبى الألعاب الرقمية بنادى المصرية للاتصالات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على صفحته على موقع انستجرام فيديو من زيارته إلى نادى المصرية للاتصالات.

وقال "طلعت": "الألعاب الرقمية والوسائط التفاعلية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه والتسلية بل أصبحت وسيلة هامة تساهم بشكل فعّال فى التثقيف وتطوير العملية التعليمية ونشر الوعى فى كافة مناح الحياة.. لذلك سعدت بتفقدى أمس أعمال التطوير والإنشاءات داخل نادى الشركة المصرية للاتصالات بالمعادى حيث يتم العمل على إنشاء اكاديمية خاصة داخل النادى لرعاية الموهوبين والمتميزين من المبرمجين والمطورين فى مجال الالعاب الرقمية ليكون أول نادى ذكى فى مصر".

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كان الوزير قد قام بزيارة نادى الشركة المصرية للاتصالات بالمعادى فى يناير الماضى، لتفقد سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير والانشاءات داخل النادى، واستمع الوزير آنذاك إلى شرح مفصل حول رؤية مجلس إدارة نادى المصرية للاتصالات فى أعمال التطوير والتحديث التى يتم تنفيذها على أرض النادى، وخطة العمل للإسراع فى افتتاح النادى أمام العاملين بما يعزز من سياسة الشركة لنشر وتعزيز النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى بين موظفيها للارتقاء بأدائهم الوظيفى وتحسين معدلات الإنتاج وزيادة حرصهم على التطوّر والتميّز والإبداع، إلى جانب تعزّيز التواصل الداخلى وروح الفريق بين الموظفين.

واستعرض المجلس خطة الأعمال الانشائية الجديدة والتى تتضمن إنشاء الملاعب المكشوفة وإنشاء عدد من المبانى الجديدة مثل بنك والمبنى الإدارى والاشتراكات، ومبنى الاسكواش ومجمع المطاعم إلى جانب تطوير استاد كرة القدم، وتطوير مجمع حمامات السباحة والصالة المغطاة، وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات داخل النادى وأن يتم افتتاحه أمام العاملين بداية من العام القادم.

وخلال الجولة، وجه الوزير بضرورة إنشاء مركز متكامل للألعاب الرقمية داخل النادى حيث أصبحت تلك الألعاب رياضة تنافسية متنامية على نطاق عالمى واسع، وضرورة الاهتمام بتدريب ودعم العاملين فى هذا المجال وإقامة مسابقات دورية من أجل تحفيزهم وتطوير مهاراتهم، مشيرا إلى أن الألعاب الرقمية والوسائط التفاعلية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه والتسلية بل أصبحت وسيلة هامة تساهم بشكل فعال فى التثقيف وتطوير العملية التعليمية ونشر الوعى فى كافة مناح الحياة.