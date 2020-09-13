شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.84% بجلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% رابحاً 68.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8203.57 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.42% رابحاً 48.80 نقطة ليغلق عند مستوى 11721.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 516.1 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.72%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.96%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.94%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.18%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.83%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والإعلام والترفيه بنسبة 2.71%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.40%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية وحيداً بنسبة 0.41%.

وقفز 164 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باتك" بنسبة 10%، ثم سهم " لازوردي" بنسبة 10%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 10%، فيما تراجع 26 سهماً على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 3.07%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 1.47%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 1.40%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 848.5 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن تحديد يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، على أن يستأنف التداول يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر.