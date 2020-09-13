شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بافتتاحية الأسبوع للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقى 567 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.389 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4237 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة.