شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصدر قواعد جديدة لتشديد الرقابة على الشركات المالية القابضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الصين اليوم الأحد، قواعد جديدة لتنظيم الشركات المالية القابضة، في أحدث خطوة لحماية قطاعها المالي الضخم من المخاطر الشاملة.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن القواعد الجديدة وُضعت لسد الثغرات في أنظمة الإشراف والتنظيم بعد توسع عدد قليل من الشركات في القطاع المالي دون آليات للعزل وتراكم مخاطرها.

ووفقا للقواعد الجديدة، يتعين أن يكون رأس مال الشركة خمسة مليارات يوان على الأقل (731.74 مليون دولار) للحصول على ترخيص شركة مالية قابضة.

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تحدد القواعد أيضا متطلبات إجمالي الأصول التي يمكن للشركات المالية القابضة إدارتها. وستحتاج الشركات التي تملك أصولا مصرفية إلى ما لا يقل عن 500 مليار يوان من إجمالي الأصول، في حين يجب أن يكون للشركات التي لا تحوز أصولا مصرفية أصول بقيمة 100 مليار يوان على الأقل.

في 2018، ضم البنك المركزي خمس شركات مالية قابضة، منها عملاق التكنولوجيا المالية أنت فايننشال ومجموعة التجزئة سونينج.كوم ومجموعة تجار الصين المملوكة للدولة، إلى خطة لاختبار قدرتها على إدارة المخاطر.

تسعى أنت فاينانشال، لإدراج مزدوج في هونج كونج وشنجهاي.

تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في أول نوفمبر، وسَتُمنح الشركات فترة سماح لمدة عام للامتثال لها.