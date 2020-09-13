شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي توسع مجموعة منتجاتها الشاملة بستة منتجات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "الابتكار يلهم الصدفة" حدث الإطلاق العالمي لمنتجات هواوي تكشف عن منتجات جديدة من جميع السيناريوهات تجعل الحياة أسهل وأكثر ذكاءً

استضافت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) حدث الإطلاق العالمي لمنتجات هواوي الجديدة لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي (Huawei Seamless AI Life)، حيث أعلنت الشركة عن ست منتجات جديدة تزيد من إثراء النظام البيئي الشامل 1 + 8 + N. تشمل المنتجات الجديدة التي تم الكشف عنها خلال الكلمة الرئيسية اليوم ما يلي: HUAWEI MateBook X و HUAWEI MateBook 14، جهازي حاسوب شخصي خفيفي الوزن أحدثا ثورة في إنتاجية الأجهزة المحمولة من خلال عوامل الشكل المدمجة والتجارب الذكية التي تم تمكينها من خلال ميزة Huawei Share المبتكرة؛ سماعة HUAWEI FreeBuds Pro و HUAWEI FreeLace Pro، متغيرات احترافية جديدة للمنتجات الصوتية التي نالت استحسانًا كبيرًا والتي تتميز بتقنية إلغاء الضجيج النشط (ANC)، وتصميمات جديدة وميزات تركز على المستخدم؛ وساعتي HUAWEI WATCH GT 2 Pro و HUAWEI WATCH FIT، أحدث منتجات من مجموعة منتجات هواوي القابلة للارتداء مع جماليات مذهلة وميزات جديدة لتتبع بيانات اللياقة البدنية وأنماط التمرين.

خلال الكلمة الرئيسية، أعادت هواوي أيضًا تأكيد التزامها بإستراتيجية حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لجميع السيناريوهات والعمل مع الشركاء لتعزيز النظام البيئي 1 + 8 + N. تم تصميم جميع المنتجات التي تم إطلاقها اليوم لتقديم تجربة اتصال أكثر تماسكًا للمستهلكين في حياتهم اليومية، في سيناريوهات تتراوح من العمل والصحة واللياقة إلى الترفيه الصوتي، مما يعكس مهمة هواوي لبناء عالم متصلاً بصورة أفضل.

قال ريتشارد يو، المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG): "تستند تجارب المستخدم الرائعة دائمًا على الابتكار، ولكن رحلتنا للابتكار تبدأ دائمًا وتنتهي مع المستهلكين. في المستقبل، سنواصل العمل مع شركائنا الكرام لتقديم تجارب أكثر ذكاءً وعالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم ".

حاسوبي HUAWEI MateBook X و HUAWEI MateBook 14: إعادة تعريف إنتاجية الأجهزة المحمولة

أحدث إضافة إلى خط منتجات الحواسيب الرائد من هواوي، يجمع الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook X بين التصميم الأيقوني للسلسلة الرائدة والتكنولوجيا المبتكرة مع تصميم خفيف الوزن وميزات ذكية. مدعومًا بمعالج Intel® Core ™ من الجيل العاشر، يوفر الحاسوب الشخصي الرائد الجديد الأداء المطلوب للمهام اليومية.

يعد حاسوب HUAWEI MateBook X الشخصي أيضًا أول حاسوب شخصي محمول من هواوي يدعم تقنية Wi-Fi 6، والتي تتميز بثلاثة أضعاف سرعة7 نقل البيانات لشبكة Wi-Fi 5 من أجل اتصال أسرع وإنتاجية أفضل.

خلال الإطلاق الافتراضي، كشفت هواوي أيضًا عن حاسوب HUAWEI MateBook 14 الشخصي، الذي يتميز بتصميم قابل للحمل والنقل وأداء قوي، حيث يدمج حاسوب HUAWEI MateBook 14 الشخصي معالجات AMD Ryzen 4000 H Series، مع مراوح HUAWEI Shark Fin التي توفر أداءً حراريًا فائقًا حتى في ظل أحمال العمل المكثفة. إلى جانب الأداء، يحتوي على شاشة 8HUAWEI FullView Display بدقة 2K ويدعم الميزات الذكية بما في ذلك تقنية Multi-Screen Collaboration لمساعدة المستهلكين على البقاء منتجين على طول الطريق.

سماعة HUAWEI FreeBuds Pro: تقنية إلغاء الضجيج النشطة وصوت غامر عند الطلب

سماعة HUAWEI FreeBuds Pro هي أول سماعات أذن استريو لاسلكية حقيقية في العالم تدعم تقنية إلغاء الضجيج الديناميكي الذكي. تتميز سماعات الأذن TWS الجديدة بحل متكامل للأجهزة والبرامج، وهي تحدد بذكاء نوع الضوضاء والضجيج المحيطة بناءً على محيط المستخدم المباشر والتبديل بين ثلاث ملفات تعريف - عامة، مريحة ومطلقة - لتقديم الأداء الأمثل لإلغاء الضجيج.

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ساعتي HUAWEI WATCH GT 2 Pro و HUAWEI WATCH FIT: ميزات عملية احترافية للاستخدام اليومي

تواصل هواوي توسيع عائلة HUAWEI WATCH بمنتجات جديدة غارقة في الابتكارات التي تضيف ذوقًا علميًا لجعل الحفاظ على لياقتك وصحتك أمرًا سهلاً.

لا تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro الجديدة مع الميزات التي أحبها المستهلكون في سلسلة HUAWEI WATCH GT فحسب، بل توفر الساعة الذكية الحديثة الأنيقة أيضًا عمر بطارية يصل إلى أسبوعين، وأكثر من 100 وضع للتمرين، بالإضافة إلى لياقة بدنية احترافية وميزات تتبع البيانات.

ميزات تتبع الصحة هي الأكثر تقدمًا حتى الآن مع ترقية تقنية HUAWEI TruSeen ™ 4.0+ التي توفر قراءات دقيقة لمعدل ضربات القلب. أدخلت هواوي أوضاع تدريب جديدة بما في ذلك التزلج والتزلج الريفي على الثلج والتزلج على الجليد وملعب الجولف. تنضم هذه إلى النطاق الحالي لتزويد المستخدمين بتتبع الأداء في الوقت الفعلي والتحليلات للرياضات الاحترافية.

تم إطلاق ساعة HUAWEI WATCH FIT جنبًا إلى جنب مع ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro، وهي أول ساعة ذكية رياضية من هواوي تتميز بتصميم وجه ساعة مستطيل الشكل. تجمع الساعة الذكية بين شاشة AMOLED عالية الدقة المبهرة مقاس 1.64 بوصة، والتي تفسح المجال لعرض المزيد من المحتوى وتجربة تفاعل أفضل. بوزن 34 جرامًا، ساعة HUAWEI WATCH FIT خفيفة مثل سوار المعصم الرياضي. على الرغم من صغر حجمها، إلا أن الساعة الذكية تحتوي على بطارية يصل عمرها إلى 10 أيام في سيناريوهات نموذجية10. تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT أيضًا تقنية الشحن السريع من هواوي. يمكن أن توفر خمس دقائق من الشحن شحنة كافية للحفاظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد11.

HUAWEI WATCH FIT أول ساعة ذكية من هواوي تدعم الرسوم المتحركة سريعة التمرين12. من خلال الجمع بين 44 أسلوبًا قياسيًا للياقة البدنية (بما في ذلك حرق الدهون وتخفيف عضلات الكتف ونحت الجسم وغيرها من الإجراءات الروتينية) في 12 رسمًا متحركًا، توفر هذه الميزة طريقة سريعة وسهلة للمستخدمين لممارسة التمارين في أي لحظة. تقدم ساعة HUAWEI WATCH FIT 13 فصلًا للجري مصممة خصيصًا لعشاق الركض. يتم تحليل سرعة الجري علميًا مع تقديم النتائج في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين على تحسين التمرين. علاوة على ذلك، باعتبارها الرفيق المثالي في الهواء الطلق، تأتي الساعة الذكية مع 96 وضعًا للتمرين، ونظام GPS مدمج والساعة ـاتي بميزة 5ATM المقاومة للماء.

HUAWEI FreeLace Pro

تم الإعلان أيضًا خلال الحدث عن سماعات HUAWEI FreeLace Pro. توفر السماعات الجديدة صوتًا رائعًا وتصميمًا أنيقًا. تأتي بتقنية إلغاء الضجيج حتى 40 ديسيبل، تستفيد سماعات الأذن حول الرقبة من الخوارزميات الرائدة في الصناعة لتوفير أداء مستقر لإلغاء الضجيج في أي موقف.