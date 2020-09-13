تباين سعر اليورو اليوم الأحد 13-9-2020 مقابل الجنيه المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 13-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 18.57 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، فى حين سجل فى بنك مصر 18.57جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع مقابل سعره من قب كان بـ 18.55 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.65 جنيه للشراء. 18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.57 جنيه للشراء. 18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.57 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 18.55 جنيه. 18.78 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.82 جنيه.

سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 18.56 جنيه للشراء. 18.87 جنيه للبيع. Advertisements

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.54 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 18.52 جنيه. 18.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.78 جنيه.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.55 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 18.58 جنيه. 18.77 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.76 جنيه.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.53 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 18.51 جنيه. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.53 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 18.51 جنيه. 18.77 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.72 جنيه. وارتفع اليورو قليلا إذ أشار متعاملون إلى النهج الهادئ لصانعى السياسات فى البنك المركزى الأوروبى إزاء صعود اليورو فى الآونة الأخيرة، بينما ارتفعت الكرونة النرويجية بفعل توقعات رسمية بأن انكماش الاقتصاد حاليا سيكون أقل من المتوقع. واليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

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