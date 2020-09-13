الاقتصاد

أمر ملكي بتولي وزارة الصناعة السعودية الإشراف على قطاع البتروكيماويات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بأن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على قطاع البتروكيماويات وتتخذ ما يلزم في شأنه.

وحسب البيان يأتي هذا الإشراف بوجه خاص فيما يتصل بالإشراف على البرامج الداعمة للصناعة في هذا القطاع والتحقق من معايير المحتوى المحلي والقيمة المضافة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وفقاً لموقع قناة العربية.

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وتضمن الأمر السماح لشركة أرامكو بالمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية، مع عدم الإخلال بما قضت به المادة الـ24 من نظام المواد الهيدروكربونية.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية قد شكلت بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجنة أسبوعية لتذليل أي تحديات قد تواجه المصانع في المملكة،  بهدف دعم الصناعة الوطنية.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أنه نتج عن المبادرات والحوافز الحكومية خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار ريال من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي.

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