شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة مسقط لأول مرة بعد تراجعها 7 جلسات متتالية.. وصعود 7 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% رابحاً 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 3691.910 نقطة، بعد تراجعها 7 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 521.1 ألف ريال عبر تنفيذ 232 صفقة لعدد 28 سهماً.

Advertisements

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.44%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.85%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 1.52%، فيما تراجع سهمي "بنك مسقط" و"ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 1.03%، 1.02%، على التوالي، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 138.8 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المدينة للاستثمار، عن انتفاء صفة الاستقلالية عن سالم بن سالم البوسعيدي، وذلك لانضمامه إلى عضوية أحد الشركات التابعة.