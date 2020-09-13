شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة أبوظبي بنسبة 0.2% بالختام.. وإدارج برنامج سندات بـ5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% خاسراً 9.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4510.073 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 499 مليون درهم ليغلق عند مستوى 668.669 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 79.9 مليون سهم، بقيمة 294.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1307 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والطاقة بنسبة 0.10%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

Advertisements

وارتفع 26 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5.56%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.31%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 1.72%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة منازل بنسبة 2.78%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.61%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.6%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 74.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار أمريكي، من 3 فئات وفق أحكام التسعير المرفقة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد.

فيما أعلنت شركة أسمنت الخليج، عن موافقة هيئة أسواق المال بدولة الكويت، على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، وأن آخر يوم تداول يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر لعام 2020 م.