شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالختام..و4شركات تؤكد عدم وجود أحداث جوهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 20.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5345.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحاً 18.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.57 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% رابحاً 24.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4340.50 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% رابحاً 30.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4385.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 479.1 مليون سهم بقيمة 42.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.43%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.57%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.13%، 0.05%، على التوالي.

وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 21.59%، يليه سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 10.61%، ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 9.97%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 27.67% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 15%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.55%.

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وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن إتمام تنفيذ صفقة متفق على الشركة الوطنية للخدمات البترولية، حيث اشترت شركة كامكو للاستثمار– حساب المحافظ لصالح ( شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية)، من ورثة حبيب حسن جوهر حيات بعدد 7.8 مليون سهم بسعر 1.200 دينار بقيمة إجمالية 9.3 مليون دينار كويتي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة عقار للاستثمارات العقارية، تأسيس شركة تابعة مملوكة لها بنسبة 99% تسمى شركة المرقاب كابيتال القابضة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) برأس مال وقدره 2.1 مليون دينار كويتي، منوهة إلى أنه تم تأسيس الشركة بغرض إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها، وكذلك استثمار أموالها في الإتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى، وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها، استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ أو صناديق مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة، إضافة إلى أغراض أخرى منصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

كما أعلنت 4 شركات وهم مبرد القابضة، الأولى للاستثمار، أبيار للتطوير العقاري، اكتتاب القابضة، أنه لا توجد أي معلومات جوهرية تؤثر على كمية التداول في الوقت الحالي، وهذه نتيجة تداولات طبيعية يومية بين المساهمين.