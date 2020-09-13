شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين ترتفع 8 نقاط مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحاً 8.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1398.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 676.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.15%، مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.89%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.58% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.83%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.03%، شركة زين البحرين بنسبة 0.98%.

فيما تراجع سهمي عقارات السيف، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.16%، 0.39%، على التوالي.

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وفي سياق متصل قالت شركة التكافل الدولية، إن وكالة التصنيف الائتماني أيه أم بست أكدت التصنيف القوة المالية للشركة عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة في مملكة البحرين، إذ تعد الشركة التكافلية الوحيدة في المملكة والمصنفة ضمن فئة التصنيف المالي والائتماني A-.

وفي سياق آخر قال بنك البحرين الوطني، إنه تم تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك بعدد 15 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.630 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الماضي.