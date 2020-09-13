شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 355 مليون جنيه استثمارات شركة البتروكيماويات المصرية 2019 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا، علي الاستمرار فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لإزالة الاختناقات وزيادة كفاءة العمليات والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للأصول الإنتاجية جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية لشركة البتروكيماويات المصرية لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 / 2020.

وأكد الوزير على الجهود الفعلية المبذولة لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة بمعامل تكرير وتصنيع البترول للوصول إلى أعلى درجات الأمان والسلامة في التشغيل والقيام بالأعمال، حيث يمثل ذلك أولوية أولى لقطاع البترول فى إدارة عملياته ، مؤكداً الاستمرار في مشروعات جديدة بمعامل التكرير لتحقيق استدامة العمليات وكفاءتها والتحسين المستمر للأداء ، وشدد على أهمية مشروعات التحول الرقمى الجارية بمعامل التكرير بما يتيح الربط من خلال نظام ERP للمعامل بالهيئة العامة للبترول واستخدام منظومة البرمجية الخطية الجارى العمل عليها لتطبيقها بمعامل التكرير بما يحقق نقلة نوعية لصناعة التكرير المصرية خلال الفترات المقبلة.

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ومن جانبه استعرض الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أهم مؤشرات العام المالى حيث أوضح أن معدلات الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بلغت حوالى٨٨ ألف طن بواقع ٤ر٤٢ ألف طن مبيعات من منتج pvc و ٧ر٣٣ ألف طن مبيعات من الصودا الكاوية السائلة بقيمة إجمالية حوالى ٥١٠ مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تصدير منتجى pvc والصودا الكاوية إلى ايطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل والمغرب والأردن وسوريا والسودان والجزائر بقبمة حوالى ١٧ مليون دولار ، مشيراً إلى أن إجمالى الاستثمارات بلغ حوالى ٣٥٥ مليون جنيه ، كما استعرض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والجارية لرفع الطاقة الإنتاجية من منتج pvc من ٨٠ ألف طن إلى ٢٠٠ ألف طن سنوياً ، فضلاً عن مشروع نظام إدارة الموارد والاصول ERP ومشروعات السلامة والصحة المهنية.

حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية والشئون المالية والاقتصادية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والمالية ومركز معلومات مجلس الوزراء .