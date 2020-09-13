شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزيرة التخطيط تُسلِم جوائز مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا الاثنين جوائز مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات لثلاث فرق فائزة ومؤهلة للمرحلة النهائية من مراحل الجائزة.

وأوضحت السعيد أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية تمثل مسابقة سنوية للطلاب المصريين بالمؤسسات التعليمية داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلي أن المسابقة تدور حول اختيار أفضل التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول.

وأشارت السعيد إلي أن الهدف من الجائزة يتمثل في تعزيز العلاقة بين الطلاب بالمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وإشراكهم في عملية التحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة، ذلك إلي جانب تشجيع الطلاب على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وتطوير الخدمات الحكومية وإمكانية الحصول عليها بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية.

وتابعت السعيد أن عملية اختيار الفرق الثلاث الفائزة تمت علي قدرٍ عالٍ من الشفافية بالاستعانة بخبراء من القطاعات العشرة الرئيسة للجائزة وتتضمن قطاعات السياحة، والمواصلات، الداخلية، والخارجية إلي جانب قطاعي الصحة، العدل، وقطاعات التعليم العالي، التربية والتعليم، التموين وقطاع المشروعات الصغيرة.

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ويُشار إلي أن عملية التقييم تمت وفقًا لعدد من المعايير تضمنت فهم المشكلة ووضوح الهدف من التطبيق، فهم ( السوق/ القطاع / الفئة المستهدفة) ، الحل المقترح والقيمة المضافة منه، حداثة الفكرة ودرجة الابتكار والتفرد، جدوى التطبيق وسهولة التنفيذ ونموذج العمل والمردود والعائد من التطبيق ومؤشرات النجاح)، وتضمنت المرحلة قبل النهائية اختيار 12 فريق وتوجيههم لمعسكر تدريبي لينتهي المعسكر بتقييم انتهي باختيار ثلاثة فرق مؤهلة للحصول على الجائزة.

جدير بالذكر أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تم إطلاقها بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نوفمبر 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.