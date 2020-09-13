شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11074 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 2016 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12816 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4245 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 1885 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 2771 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 983 نقطة.

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وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، سيدي كرير للبتروكيماويات، 3000 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 73.5 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 2000 سهم، 80 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، الأهرام للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 4000 سهم، 15 سهم، 1000 سهم، 500 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي عبور لاند للصناعات الغذائية، بالم هيلز، مليون سهم، 1.45 مليون سهم.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، جنوب الوادي للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المصرية للاتصالات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للصناعات الهندسية، الكابلات الكهربائية المصرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المجموعة المصرية العقارية، العالمية للاستثمار والتنمية، راية القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري.