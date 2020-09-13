شكرا لقرائتكم خبر عن لاجارد تحث حكومات منطقة اليورو على الإنفاق بسخاء أثناء التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد، إن على حكومات منطقة اليورو مواصلة الإنفاق بسخاء للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة ومن أجل تعزيز الثقة بينما تتعافى المنطقة من ركود اقتصادي غير مسبوق. وقالت في كلمة "الثقة في القطاع الخاص تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة في السياسات المالية". وتابعت "استمرار سياسة التوسع المالي ضروري لتجنب فقد مفرط للوظائف ولدعم دخل الأُسر إلى أن يقوى التعافي الاقتصادي".

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