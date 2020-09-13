شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية للبترول تصدر منتجات بترولية بـ360 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على الجهود الفعلية المبذولة لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة بمعامل تكرير وتصنيع البترول للوصول إلى أعلى درجات الأمان والسلامة في التشغيل والقيام بالأعمال، حيث يمثل ذلك أولوية أولى لقطاع البترول فى إدارة عملياته جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة الاسكندرية للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 / 2020.

وأشار وزير البترول، إلي الاستمرار في مشروعات جديدة بمعامل التكرير لتحقيق استدامة العمليات وكفاءتها والتحسين المستمر للأداء ، وشدد على أهمية مشروعات التحول الرقمى الجارية بمعامل التكرير بما يتيح الربط من خلال نظام ERP للمعامل بالهيئة العامة للبترول واستخدام منظومة البرمجية الخطية الجارى العمل عليها لتطبيقها بمعامل التكرير بما يحقق نقلة نوعية لصناعة التكرير المصرية خلال الفترات المقبلة.

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واستعرض الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الأسكندرية للبترول أهم نتائج الأعمال خلال العام موضحاً أنه تم تكرير حوالى 4.5 مليون طن خام ساهمت فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والمقطرات الشمعية والأسفلت، وأضاف أنه تم تصدير منتجات بترولية بقيمة حوالى 360 مليون دولار إلى أسواق إيطاليا وإسبانيا وهولندا وتونس ومالطا والدنمارك ، بالإضافة إلى تغذية شركات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب بكميات من المازوت والنافتا والترباين قيمتها 434 مليون دولار.

حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية والشئون المالية والاقتصادية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والمالية ومركز معلومات مجلس الوزراء .