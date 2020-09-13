تكرير 3.6 مليون طن خام بمعامل العامرية ساهمت ب15% من طاقات التكرير بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار فى استكمال تطوير منظومة التكرير والتصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، مشدداً على الاستمرار فى الالتزام بالتوافق البيئى للحفاظ على البيئة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كافة المواقع.

وأشار إلى الاستمرار فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لإزالة الاختناقات وزيادة كفاءة العمليات والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للأصول الإنتاجية.

وجاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام وهي العامرية لتكرير البترول والاسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 / 2020.

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وأكد الوزير على الجهود الفعلية المبذولة لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة بمعامل تكرير وتصنيع البترول للوصول إلى أعلى درجات الأمان والسلامة في التشغيل والقيام بالأعمال، حيث يمثل ذلك أولوية أولى لقطاع البترول فى إدارة عملياته ، مؤكداً الاستمرار في مشروعات جديدة بمعامل التكرير لتحقيق استدامة العمليات وكفاءتها والتحسين المستمر للأداء ، وشدد على أهمية مشروعات التحول الرقمى الجارية بمعامل التكرير بما يتيح الربط من خلال نظام ERP للمعامل بالهيئة العامة للبترول واستخدام منظومة البرمجية الخطية الجارى العمل عليها لتطبيقها بمعامل التكرير بما يحقق نقلة نوعية لصناعة التكرير المصرية خلال الفترات المقبلة.

واستعرض المهندس على بدر رئيس شركة العامرية للبترول أهم نتائج أعمال العام المالى 2019/2020 حيث تم تكرير حوالى 3.6 مليون طن خام ساهمت بنسبة 15% من إجمالي طاقات التكرير بمصر، واستطاعت توفير العديد من المنتجات البترولية من أهمها البوتاجاز والسولار والبزين والكيروسين والمازوت والألكيل بنزين والزيوت والمنتجات الخاصة، وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة حوالى 219 مليون جنيه.

حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية والشئون المالية والاقتصادية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والمالية ومركز معلومات مجلس الوزراء .