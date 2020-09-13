شكرا لقرائتكم خبر عن تزامن مبادرة «ما يغلاش عليك» مع الأوكازيون الصيفى ينعش السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن حالة رواج كبيرة شهدها الشارع التجاري خلال الفترة الأخيرة جراء المبادرة الرئاسية (مايغلاش عليك) وتزامنها مع موعد الأوكازيون الصيفي.

وقال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن تزامن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار (ميغلاش عليك) لتشجيع بيع المنتجات المحلية مع موعد الأوكازيون الصيفي السنوي عمل على تنشيط السوق، وتلاحظ ارتفاع المبيعات بالانشطة التجارية المختلفة، مشيراً إلى أن التنسيق الدائم بين الغرفة التجارية ومديرية التموين بمحافظة الجيزة أدى إلى إرتفاع أعداد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي وخاصه محلات الملابس والأحذية.

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وأضاف "الرفاعي"، أن المبادرة الرئاسية أدت لإرتفاع ملحوظ فى مبيعات الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة، خاصةً في ظل إنخفاض الأسعار بالمبادرة الرئاسية التي تصل نسب الخصومات بها إلى 30%، فى حين تتراوح الخصومات بالأوكازيون الصيفي ما بين 5 و 15%، مشيراً إلى أن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون تجاوز وذلك بعد تمديد موعد انتهائه ليصبح 22 سبتمبر المقبل بدلاً من نهاية أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الشركات والمحلات التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية إرتفع إلى 1500 خلال الأيام القليله الماضيه وتوفر أكثر من 5 آلاف سلعه معمرة.

وكشف "الرفاعي"، أنه من المقرر أن يبدأ معرض (عودة المدارس) المقرر إقامته بمقر الغرفة التجارية بالجيزة مع بداية الأسبوع المقبل ولمدة أسبوعين على مساحة 400 متر مربع، مشيراً إلى أن المعرض يوفر للأسرة المصرية كافة الاحتياجات الدراسية من الأدوات الدراسية والأدوات المكتبية بنسب خصم تتراوح ما بين 15 و 35%.