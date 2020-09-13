شكرا لقرائتكم خبر عن بن داود السعودية تحدد النطاق السعري لاكتتابها العام بين 84 و96 ريالا للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بن داود القابضة السعودية عن تحديدها النطاق السعري لاكتتابها، بين 84 و96 ريال سعودي للسهم.

وتوقعت أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1.9 مليار ريال (حوالي 512 مليون دولار) و 2.2 مليار ريال (585 مليون دولار)، وفقاً لموقع قناة سي إن بي سي عربية.

كما توقعت أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 20% من إجمالي أسهم الشركة المطروحة، بعد اكتمال الإدراج مباشرة.

وحسب بيانات متوفرة على موقع "أخبار اليوم" فمن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في 22 سبتمبر الجاري ، بينما من المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري ولمدة 3 أيام أي تنتهي يوم 29 سبتمبر، وبعدها يتم التخصيص النهائي ورد الفائض إن وجد في الأول من أكتوبر 2020.

وكانت بن داود القابضة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 22.860 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2020.

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