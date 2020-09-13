شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المال الكويتية: 89% نسبة الامتثال بمبادئ أفضل الممارسات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة أسواق المال الكويتية عن تحقيقها لنسبة الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وأوضحت الهيئة، أنه بهدف تعزيز دور هيئة أسواق المال كعضو فعال في منظمة الأيسكو، وارتقاء المستويات التنظيمية في الكويت لتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص التنظيم والراقبة على سوق رأس المال وأنشطة الأوراق المالية، قامت الهيئة بتلبية دعوة من اللجنة المعنية في منظمة الأيسكو للمشاركة في أول ورشة عمل تطرح لعملية التقييم الذاتي، في يناير 2018، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأضافت أنه بناء على نتائج التقييم الذاتي، فقد تم حصر الأسئلة غير المستوفية من مبادئ منظمة الأيسكو التي يجب على هيئة أسواق المال معالجتها للوصول إلى مستوى امتثال أعلى لكل المبادئ، وبعد مضي 8 أشهر من مشاركتها بورشة العمل، انتهت «أسواق المال» من إعداد التقرير بنتيجة عملية التقييم الذاتي لمبادئ منظمة الأيسكو متضمنا رد لكل من الأسئلة الواردة في منهجية التقييم ليصل إلى 266 صفحة.

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وأشارت إلى أنه تبين أن القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات تستوفي 31 من أصل 37 مبدأ من مبادئ المنظمة مما يعادل نسبة المطبقة 83% مع مبادئ منظمة الأيسكو كما في 30 سبتمبر 2018.

وعلى ضوء مشاركة الهيئة لعملية التقييم الذاتي عن مدى مطابقة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في الكويت مع مبادئ منظمة الأيسكو بعدد (37) مبدأ، لتحقيق الأهداف الثلاثة الرئيسية للمنظمة، وهي: توفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وضمان تحقق العدالة والشفافية للمعاملات بالأسواق الأوراق المالية، والتقليل من المخاطر النمطية في الأسواق الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة، أن التقييم الذاتي يعد في المقام الأول كأداة لتحديد الثغرات ومن ثم أولويات هيئة أسواق المال من أجل تعزيز وتطوير القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في الكويت بما يحقق معه أفضل الممارسات العالمية، فالهدف تحقيق نسبة مطابقة كاملة بنسبة 100% لمبادئ منظمة الأيسكو.