شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع سامبا بقيمة 120.2 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من مجموعة سامبا المالية (اتفاقية مرابحة عامة) لتمويل المشاريع الجديدة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة التمويل تبلغ 120.235 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل تبدأ في 10سبتمبر الجاري وتنتهي في مارس2021.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل المشاريع الجديدة، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر لصالح مجموعة سامبا المالية.

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