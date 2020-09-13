شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع سامبا بقيمة 120.2 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من مجموعة سامبا المالية (اتفاقية مرابحة عامة) لتمويل المشاريع الجديدة.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة التمويل تبلغ 120.235 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل تبدأ في 10سبتمبر الجاري وتنتهي في مارس2021.
وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل المشاريع الجديدة، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر لصالح مجموعة سامبا المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى النمو في الإيرادات بشكل رئيسي، وذلك نتيجة الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات الجديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت إلى الزيادة في الإيرادات.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال استة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
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