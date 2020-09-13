شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء تنتهي من طرح صكوك دولية بقيمة 1.3 مليار بدولار أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء بنجاح من طرح صكوك خضراء دولية، بقيمة 1.3 مليار دولار الأمريكي، مقسمة على شريحتين.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن قيمة الطرح 650 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 2.438 مليار ريال) لشريحة 5 سنوات، و650 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 2.438 مليار ريال) لشريحة 10 سنوات.

وبحسب البيان سيكون الصك بعائد ثابت بمعدل 1.74% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات،وعائد ثابت بمعدل 2.413% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات.

وكانت الشركة قد أعلنت، الخميس الماضي، عن البدء في طرح صكوك خضراء دولية، مقومة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، ذات أولوية، غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS.

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وتستهدف الشركة من الطرح المستثمرين المؤسسيين، المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

ويعتبر كل من بنك أبوظبي الأول وبنك اتش إس بي سي وبنك جي بي مورغان وبنك إم يو إف جي وبنك ستاندرد تشارترد هم الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء المدرجة بسوق الأسهم السعودية، والمنتج الرئيسي للكهرباء في المملكة بحصة ملكية حكومية غير مباشرة نسبتها 81.1%، قد أعلنت عن إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي قريبا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مُتكبدة 869 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 789 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى نحو آحر، ارتفعت خسائر الشركة خلال النصف الأول إلى 3.3 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 700 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.