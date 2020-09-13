شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز العربية تبيع كامل حصصها في البوارج الدولية بقيمة 40.4 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن إتمامها عملية بيع كامل حصصها المتبقية في "شركة البوارج الدولية للتطوير والاستثمار العقاري" بمبلغ إجمالي قدره 40.398 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن الأثر المالي من عملية بيع هذه الحصص سيظهر على نتائج الشركة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، علماً بأنه لن يكون جوهرياً على قوائم الشركة المالية.

وبحسب البيان، تستثمر المراكز العربية بشكل غير المباشر في رأسمال "شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري"- التي أتمت عملية طرحها العام الأولي خلال شهر يوليو 2020- والذي يأتي من خلال اثنتين من شركاتها التابعة، وذلك بنسبة 3.94% (بعد الطرح) من خلال "شركة المكارم الدولية للتطوير العقاري"، وبنسبة 1.97% (بعد الطرح) من خلال "شركة البوارج الدولية للتطوير والاستثمار العقاري".

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وتجدر الإشارة إلى أن حصص الشركة في "شركة المكارم الدولية للتطوير العقاري" لازالت خاضعة لفترة حظر بيع تمتد لستة أشهر تالية للطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 153.1 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 227 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16.9%، أي ما يعادل 96.7 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.