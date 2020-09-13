شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تُنهي مذكرة مع فودافون جروب بدون اتفاق بشأن الاستحواذ على تابعتها بمصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الأحد، عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة فودافون دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه لم يتم التوصل لاتفاق لعدم التوافق مع الاطراف المعنية، كما تم التفاهم بين stc وفودافون جروب على إبقاء الحوار مفتوحاً.

وكانت STC قد وقعت مع فودافون العالمية مذكرة تفاهم غير ملزمة مدتها 75 يوماً، ثم تم تمديدها لمرتين الأولى لمدة 90 يوماً والثانية لمدة 60 يوماً انتهت يوم الخميس الماضي.

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وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أن شركة الاتصالات السعودية تُجري محادثات لتخفيض قيمة عرضها غير الملزم بقيمة 2.39 مليار دولار للاستحواذ على فودافون مصر، بشراء 55% منها هي حصة شركة فودافون العالمية.

وكانت إحدى شركات الأبحاث قد ذكرت في وقت سابق أن استحواذ شركة الاتصالات السعودية على فودافون مصر سيشكل أول نشاط لها في إفريقيا كما سيساعد في تحسين ملف نموها في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة العربية.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.