شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 13-9-2020.. ويسجل 15.70 بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 13-9-2020، استقرارا فى البنوك العاملة فى مصر، خلال التعاملات صباحا وذلك بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع ، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.71 جنيه للشراء.

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15.81 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزى المصرى مؤخرا، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.366 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بـ38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 بارتفاع نحو 51 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.