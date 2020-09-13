شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد يبدأ من 9100جنيه والأسمنت من 650 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار مواد البناء اليوم الأحد 13-9-2020 استقرارا فى الأسواق المحلية بحسب ما أكدته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وشددت شعبة مواد البناء على على زيادة المعروض من جميع السلع مع انخفاض الطلب وهو ما أدى إلى إستقرار الأسعار.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد سجلت 9100 - 9500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -9900 جنيه.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم المصنع في حين يصل سعر المستهلك إلي 700-750 جنيها للطن، وأن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.
يذكر أن غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة نظمت ندوة تعريفية عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان « التوجه العالمي وآليات التحول نحو الحلول الرقمية والتسويق الإلكتروني بالأسواق الداخلية والخارجيه للتعايش مع أزمة فيروس كوفيد 19»، والتي تأتي في إطار خطة مركز تحديث للصناعة لعام 2020-2021، وذلك بمشاركة عدد 10 شركات أعضاء الغرفة.
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