شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية.. وإجازة 23 سبتمبر بمناسبة اليوم الوطنى للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.51% رابحاً 41.89 نقطة ليصل إلى مستوى 8177.05 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% رابحاً 17.30 نقطة ليصل إلى مستوى 11689.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 211.5 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.41%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.24%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.05%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.03%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.88%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.39%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.86%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.09%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.95%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.90%.

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وقفز 159 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "لازوردي" بنسبة 10%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 9.80%، فيما تراجع 27 سهماً على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 1.87%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 1.31%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 1.28%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 400.3 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن تحديد يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، على أن يستأنف التداول يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر.