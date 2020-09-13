شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات السعودية تعلن انتهاء مذكرة التفاهم بشأن فودافون مصر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:53 صباحًا, 13 سبتمبر 2020 م
المناطق - الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) انتهاء مذكرة التفاهم غير الملزمة مع “مجموعة فودافون”، والخاصة بالاستحواذ المحتمل على حصة المجموعة في شركة فودافون مصر والبالغة 55%.
وأفادت الشركة في بيان أرسلته للسوق المالية السعودية (تداول) “بانتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية”.
وأشارت إلى أنه تم التفاهم بين الشركة ومجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا.
وكان الجانبان وقعا بتاريخ 29 كانون ثان/يناير الماضي على مذكرة التفاهم غير الملزمة، قبل أن يقوما مرتين بتمديدها:”نظرا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة”.
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