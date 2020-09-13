شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالمستهل وسط صعود 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% رابحاً 18.250 نقطة ليصل إلى مستوى 5342.01 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 20.660 نقطة ليصل إلى مستوى 5855.10 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 12.720 نقطة ليصل إلى مستوى 4328.10 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحاً 16.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4371.40 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 355 مليون سهم بقيمة 27.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9694 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.43%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.52%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.24%، 0.22%، على التوالي.
وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.07%، يليه سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 10.98%، ثم سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 16.67% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 14.29%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.94%.
وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:
شركة تمكين القابضة.
ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:
الشركة العالمية للمدن العقارية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 و 31-1-2020:
شركة ايفكت العقارية.
رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:
شركة الاستشارات المالية الدولية.
شركة ريم العقارية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
شركة أجوان الخليج العقارية.
خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
شركة مجموعة الرأي الإعلامية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
شركة الديرة القابضة.
سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
شركة تمكين القابضة.
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
شركة ايفكت العقارية.
الشركة العالمية للمدن العقارية.
تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:
شركة ياكو الطبية.
عاشرا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة.
شركة كي جي إل لوجستيك.
شركة أجوان الخليج العقارية.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالمستهل وسط صعود 5 قطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.