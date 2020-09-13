شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالمستهل وسط صعود 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% رابحاً 18.250 نقطة ليصل إلى مستوى 5342.01 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 20.660 نقطة ليصل إلى مستوى 5855.10 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 12.720 نقطة ليصل إلى مستوى 4328.10 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحاً 16.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4371.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 355 مليون سهم بقيمة 27.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9694 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.43%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.52%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.24%، 0.22%، على التوالي.

وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.07%، يليه سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 10.98%، ثم سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 16.67% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 14.29%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.94%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:

الشركة العالمية للمدن العقارية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 و 31-1-2020:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:

شركة الاستشارات المالية الدولية.

شركة ريم العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة أجوان الخليج العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

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شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

عاشرا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة كي جي إل لوجستيك.

شركة أجوان الخليج العقارية.