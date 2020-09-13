شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: الدراسة تبدأ فى جامعة العلمين خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، التشطيبات الأخيرة بمبانى 4 كليات بجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي المقبل بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة.

واستهل المهندس خالد عباس جولته، بتفقد ما تم تنفيذه من أعمال، حيث تفقد مبانى الجامعة، وأكد على الانتهاء من كافة التشطيبات وتنظيف المباني التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، استعدادا للعام الجامعي الجديد.

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُكثفة للانتهاء من تنفيذ هذا الصرح التعليمي الكبير بمدينة العلمين الجديدة، وتعهدت شركة المقاولات المنفذة بالتزامها بالبرنامج الزمني المحدث.

كما التقى المهندس خالد عباس، مسئولى المكتب الاستشارى المشرف على التنفيذ، وشدد على الالتزام الكامل بالمواصفات والتوقيتات المحددة للتشغيل، وكذا المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال بالمشروع، مؤكدا حرص الدولة على تنفيذ المشروعات التي من شأنها المساهمة في استدامة الحياة بالمدن الساحلية طوال العام ولا سيما مدينتي العلمين والمنصورة الجديدتين.

وقال المهندس أسامة عبدالغني: يتم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية) على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).

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