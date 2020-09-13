شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة البحرين مدفوعة بسهمى "الإثمار القابضة" و"زين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 0.77 نقطة ليصل إلى مستوى 1390.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 415 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.40% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.83%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.78%، مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.89%، كما ارتفع سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.98%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.63% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.16%.

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وفي سياق متصل قالت شركة التكافل الدولية، إن وكالة التصنيف الائتماني أيه أم بست أكدت التصنيف القوة المالية للشركة عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة في مملكة البحرين، إذ تعد الشركة التكافلية الوحيدة في المملكة والمصنفة ضمن فئة التصنيف المالي والائتماني A-.

وفي سياق آخر قال بنك البحرين الوطني، إنه تم تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك بعدد 15 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.630 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الماضي.