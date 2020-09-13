شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وحيدا بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع باقي المؤشرات.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2012 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12799 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4237 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2765 نقطة.
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