شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 13-9-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرار ملحوظ في مصر، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب اليوم في مصر، لكن بعض المحافظات تشهد قيام محلات بيع الذهب بالتجزئة بفتح أبوابها أمام المستهلكين والجمهور.

أسعار الذهب:

عيار 18 : 728.5 جنيه.

عيار 21 : 850 جنيها.

عيار 24 : 971.5 جنيه.

الجنيه الذهب : 6840 جنيها.

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السعر العالمي : 1948 دولار.

وهناك 3 قواعد تتحكم في أسعار الذهب، وهي على الترتيب سعر أوقية الذهب عالمياً والتي إذا شهدت اي هبوط فستتراجع الأسعار هنا في مصر، وسعر صرف الدولار وإذا انهار سعر الدولار تراجعت أسعار الذهب وأخيرا عوامل العرض والطلب ولكنها غير مؤثرة بصورة كبيرة، بحسب الدكتور وديع أنطون

وأضاف انطون، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا يمكن أن نستيقظ بين يوم وليلة على خبر انهيار الذهب في مصر، وهنا الإجابة على سؤال متي تتراجع أسعار الذهب سنجد أنها مرتبطة بالعوامل السابقة، فإذا اجتمعت أو على الأقل تحققت أولى أسباب الانخفاض وهي تراجع حاد فى الأسعار العالمية، سيحقق الذهب تراجعاً كبيرة قد في مصر.

وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب عالمياً سجل ارتفاعا بلغت نسبته 27.2% خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2020 ليربح حائزو المعدن النفيس قرابة 413 دولار فى كل أوقية لديهم، وهي قيمة مرتفعة جدا لم يتم يحققها منذ قرابة عقد من الزمان.

وتابع، الأسعار ارتفعت في مصر من 680 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة إلي 850 جنيها للجرام الآن، ليكسب حائزو الذهب في مصر 170 جنيها فى الجرام الواحد، بنسبة ارتفاع 26.4% منذ بداية العام الجارى.