شكرا لقرائتكم خبر عن أدوات الدين المصدرة من الحكومة السعودية ترتفع إلى مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أدوات الدين الصادرة من الحكومة السعودية إلى مستويات قياسية بنهاية أغسطس من العام الجاري، وذلك بعد تعافيها من التراجعات التي سجلتها في منتصف مارس إبان الاضطراب العالمي الذي ضرب أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة من جراء جائحة كوفيد - 19.

ودفع إقبال المستثمرين المؤسسيين الدوليين بخمس أدوات الدين السيادية للحكومة السعودية كي تتداول فوق 120 سنتا للدولار بنهاية الشهر الماضي، محققة مكاسب رأسمالية في نطاق بين 21.5% و36.6% مقارنة بقيمتها الاسمية، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

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وسجل استحقاق 2050 أعلى سعر عند 136.7 سنت للدولار بارتفاع بمقدار 36.6% من القيمة الاسمية، جاء أدنى سعر من استحقاق 2021 الذي يتداول عند مستويات 101.9 سنت للدولار بارتفاع بمقدار 1.9% من القيمة الاسمية.

وأشارت بيانات مالية حديثة إلى أن جهات الإصدار السعودية استحوذت مجتمعة على 29% من إجمالي إصدارات المنطقة الخليجية بنهاية يونيو الماضي بقيمة وصلت إلى 19.3 مليار دولار.

ومؤخرا، وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على طلب وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون ريـال.