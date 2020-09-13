شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 13 حتى 17 سبتمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة دلة الصحية، بالإضافة إلى أحقية أرباح كل من شركة التعمير، ثوب الأصيل، فضلاً عن صرف أرباح كل من شركة المتطورة، المعمر لأنظمة المعلومات.

وتنتهي، اليوم الأحد، فترة إعتراض الدائنين المتعلقة بتخفيض رأس مال شركة اتحاد مصانع الأسلاك من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال.

وتُصوت الجمعية العمومية لشركة دله للخدمات الصحية، اليوم الأحد، على مُقترح زيادة رأس مال الشركة بقيمة 150 مليون ريال، ليرتفع من 750 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 20%.

Advertisements

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح شركة الرياض للتعمير عن النصف الأول لعام 2020، بقيمة 88.888 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 5% من قيمة السهم الإسمية.

كذلك يُستحق، يوم الإثنين، توزيع أرباح شركة ثوب الأصيل عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 30 مليون ريال، بما يعادل ريال للسهم، وبما نسبته 10% من قيمة السهم الإسمية.

وتبدأ الشركة السعودية للصناعات المتطورة، يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 12.5 مليون ريال، بواقع 0.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة المعمر لأنظمة المعلومات يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، 20 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.